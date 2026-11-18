Una experiencia de atención médica terminó convirtiéndose en un mensaje de reconocimiento. Lucía Gámez de Coronel, vecina de la costa, decidió destacar públicamente el trabajo del personal de la guardia del Hospital Municipal de San Clemente luego de que su marido, Félix Coronel, recibiera atención en el establecimiento.

La mujer llegó al hospital acompañando a su esposo, quien atravesaba un cuadro de salud que describió como estar «muy descompuesto». Durante las cuatro horas que permanecieron en el centro asistencial, recibió una atención que, según destacó, se caracterizó por la rapidez y la eficiencia de los profesionales.

Conmovida por el compromiso del equipo de salud, Gámez eligió utilizar las redes sociales para hacer llegar su agradecimiento y reconocer a quienes estuvieron presentes durante ese momento.

En particular, mencionó a las doctoras Calles, Méndez y Quero, y también a Germán, el trabajador que realizó los estudios de diagnóstico por imágenes: una radiografía y una tomografía a Félix.

«Estuvimos cuatro horas en el hospital y es para tener en cuenta el sacrificio y la dedicación que ponen las doctoras junto con sus enfermeras», escribió.

Además, remarcó el valor de reconocer el esfuerzo cotidiano de quienes trabajan en el sistema de salud y expresó: «No tenemos más que palabras de agradecimiento hacia ellas. Ojalá haya mucha gente que lo sepa apreciar».

Su mensaje representa un reconocimiento al compromiso y la dedicación del personal sanitario del Hospital Municipal de San Clemente, desde la mirada de una paciente que quiso compartir una experiencia positiva y agradecer públicamente la atención recibida.