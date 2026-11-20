Marcelo Costa expresó el entusiasmo y el orgullo del equipo de rescatistas del Partido de La Costa que viajará a Puerto Elizabeth, Sudáfrica, para representar al distrito y a la Argentina en el Mundial de Salvamento Acuático, una competencia internacional que reunirá a más de 4.000 atletas de todo el mundo.

Costa subrayó el intenso trabajo previo realizado tanto en el aspecto deportivo como en la recaudación de fondos necesaria para concretar el viaje.

Respecto a las condiciones del escenario de competencia, señaló que el 90% de la preparación se llevó a cabo en las playas costeras y que, tras analizar registros audiovisuales de la sede sudafricana, observaron costas tranquilas y seguras —con oleaje moderado pero presencia de mucho viento en esta época del año—, lo que les permite viajar confiados en realizar un buen papel.