En el marco del Día de la Tradición, Alfajores Esturión abrió sus puertas para compartir una jornada especial en la que las costumbres argentinas, la alegría y el encuentro familiar fueron protagonistas.

La celebración contó con la participación de numerosas familias, chicos y grandes que se acercaron al establecimiento para disfrutar de una propuesta que puso en valor nuestras raíces. La jornada estuvo marcada por la presencia de gauchos y paisanas, en un ambiente de alegría y reconocimiento a las tradiciones que forman parte de nuestra identidad cultural.

A través de sus redes sociales, desde Alfajores Esturión compartieron un mensaje de agradecimiento a todos los que fueron parte del encuentro.

«¡Gracias por ser parte de un día tan especial!», expresaron, destacando la emoción que les generó ver a tantas familias reunidas, compartir sonrisas y disfrutar de una jornada dedicada a las costumbres argentinas.

Además, agradecieron el acompañamiento de la comunidad y remarcaron la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones.

«Gracias por acompañarnos y ayudarnos a mantener vivas nuestras tradiciones», publicaron, al tiempo que manifestaron sus ganas de volver a compartir muchos momentos de estas características.

De esta manera, Alfajores Esturión celebró el Día de la Tradición con una propuesta que invitó a reencontrarse con nuestras raíces y a transmitir, entre generaciones, el valor de las costumbres argentinas.