«Zona Fría» en La Costa | Se convoca a una movilización para el 15 de octubre

En diálogo con Radio Noticias, el intendente del Partido de La Costa, Dr. Juan de Jesús, expresó su firme rechazo a la quita de los subsidios por «Zona Fría» en las tarifas de gas y electricidad, medida que afecta a más de 30.000 hogares en el distrito y a 93 municipios bonaerenses.

El jefe comunal confirmó que presentaron recursos ante la justicia y que él mismo firmó un decreto de revocatoria al Juez Federal de Dolores para frenar los aumentos desmedidos que golpean el bolsillo familiar y la actividad comercial e industrial de cara al invierno.

A su vez, De Jesús alertó sobre la crisis del poder adquisitivo frente a tarifas dolarizadas y su impacto en comercios y pymes turísticas.

En este sentido, anunció que el próximo 15 de octubre marcharán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a la Liga de Intendentes para exigir respuestas de los organismos nacionales y defender el federalismo y la soberanía de los municipios.