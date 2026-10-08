San Clemente celebra los 60 años de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra

El presidente de la Comisión de Festejos, Miguel Manzo, presentó el cronograma oficial de la 60ª edición de la Fiesta Nacional de la Corvina Negra, que se llevará a cabo del viernes 9 al lunes 12 de octubre en San Clemente del Tuyú.

La celebración contará con exposiciones históricas de familias pioneras, el tradicional desfile cívico institucional el sábado por la tarde y espectáculos artísticos en la Plaza Pereira con destacadas figuras y bandas locales.

Manzo resaltó la realización del histórico concurso de pesca el domingo a cargo del Club de Pesca San Clemente, que repartirá más de 40 millones de pesos en premios, así como el reordenamiento de su cancha hacia el norte del muelle.

Asimismo, destacó una novedad institucional: por primera vez en seis décadas, la convocatoria de postulantes a representantes de la fiesta incluyó varones, abriendo la posibilidad de integrar una corte mixta. La fiesta sumará además un amplio paseo gastronómico y ferial de artesanos durante las cuatro jornadas.