La 42ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia se realizará del 18 al 20 de diciembre en San Bernardo y será la Apertura Oficial de la Temporada de Verano en el Partido de La Costa. El Bono Colaboración permitirá participar por tres motos 0 km.

La 42ª Fiesta Nacional del Sol y la Familia lanzó su Bono Colaboración, una iniciativa destinada a acompañar la organización de uno de los eventos más importantes de San Bernardo y de toda la región.

La edición 2026 se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de diciembre y tendrá nuevamente un significado especial, ya que marcará la Apertura Oficial de la Temporada de Verano en el Partido de La Costa.

El Bono Colaboración tendrá un valor de $25.000 y también podrá abonarse en tres cuotas de $10.000. Quienes lo adquieran participarán del sorteo de tres motos 0 km, una por cada noche de la Fiesta.

Los sorteos se realizarán durante las jornadas del 18, 19 y 20 de diciembre, en el marco de una celebración que cada año reúne a vecinos, turistas, comerciantes y emprendedores.

Desde la Comisión Organizadora destacaron que el Bono Colaboración representa mucho más que la posibilidad de acceder a un premio, ya que constituye una forma concreta de acompañar la realización de una fiesta de entrada libre y gratuita que forma parte de la identidad de San Bernardo.

La Fiesta Nacional del Sol y la Familia volverá así a convertirse en uno de los grandes acontecimientos de cierre de año en el Partido de La Costa, con tres jornadas de actividades, espectáculos y propuestas para toda la familia.

Quienes deseen adquirir el Bono Colaboración pueden solicitarlo a través de las redes sociales oficiales de la Fiesta Nacional del Sol y la Familia.