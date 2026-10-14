La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó un amparo para frenar los cambios en el beneficio del gas. En el Partido de La Costa, el intendente Juan de Jesús también recurrió a la Justicia y convocó a una movilización para este jueves 15 de octubre.

La discusión por los cambios en el régimen de Zona Fría sumó un nuevo capítulo judicial. La Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para intentar frenar las restricciones al beneficio que reduce las facturas de gas.

El organismo cuestiona los nuevos criterios de exclusión y solicitó una medida cautelar para mantener las condiciones tarifarias mientras se resuelve la cuestión de fondo.

La presentación apunta contra el Estado nacional, las autoridades energéticas y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.

Por el momento, se trata de una presentación judicial y no de una resolución favorable que haya suspendido los cambios.

¿Qué sucede en el Partido de La Costa?

El intendente Juan de Jesús también confirmó una presentación ante la Justicia Federal para cuestionar la modificación del régimen.

Según estimaciones del jefe comunal, los cambios podrían afectar a unas 30.000 familias del Partido de La Costa, que hasta ahora accedían a descuentos de entre el 30% y el 50% en sus facturas de gas.

El impacto sobre los hogares costeros es uno de los argumentos centrales del reclamo, especialmente por las características climáticas de la región y la incidencia de las tarifas en los presupuestos familiares.

Movilización convocada para el jueves 15

En declaraciones a Radio Noticias Web, Juan de Jesús anunció una movilización hacia la Ciudad de Buenos Aires para este jueves 15 de octubre, junto con la Liga de Intendentes.

La convocatoria incluye reclamos por Zona Fría y otros temas vinculados con decisiones del Gobierno nacional.

Hasta el momento, no se pudo corroborar públicamente el horario definitivo de concentración, el lugar exacto ni la modalidad de traslado de los participantes desde el Partido de La Costa.

Dos presentaciones judiciales y una misma preocupación

Aunque las acciones impulsadas desde Mar del Plata y La Costa cuestionan modificaciones del mismo régimen tarifario, todavía resta establecer si sus alcances jurídicos pueden extenderse a usuarios de otros municipios.

También será necesario conocer las decisiones de los juzgados intervinientes y determinar si se conceden las medidas cautelares solicitadas.

Mientras tanto, continúa la incertidumbre entre los usuarios acerca de cómo se aplicarán los nuevos requisitos para mantener los descuentos en las facturas de gas.