Jorge “Locomotora” Castro falleció este miércoles a los 59 años. El excampeón mundial de boxeo tuvo una recordada presentación profesional en San Bernardo y mantuvo un vínculo solidario con Las Caritas del Tuyú, una organización social de Mar del Tuyú.

El boxeo argentino despide a una de sus grandes figuras. Jorge “Roña” Castro falleció este miércoles 14 de octubre, dejando una trayectoria inolvidable dentro del ring y un importante legado de solidaridad.

Nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, conquistó el título mundial mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en 1994. Su histórica victoria por nocaut ante John David Jackson quedó entre las grandes hazañas del deporte argentino.

Su paso por San Bernardo y su vínculo con Las Caritas del Tuyú

El 24 de enero de 1998, Castro peleó profesionalmente en el San Bernardo Stadium, donde derrotó por nocaut en el tercer asalto al brasileño Rogério Lobo y obtuvo el título supermediano Fedelatin.

Pero su relación con el Partido de La Costa también tuvo un costado profundamente humano.

En abril de 2022, Las Caritas del Tuyú, organización solidaria de Mar del Tuyú, compartió públicamente una visita al gimnasio de Locomotora Castro en Temperley, agradeciendo su generosidad, acompañamiento y el gesto de colocar la bandera de la institución en ese espacio.

El excampeón había convertido su gimnasio en un lugar de ayuda comunitaria, impulsando comedores y colaborando con familias que atravesaban situaciones de vulnerabilidad.

Castro conocía de cerca las dificultades económicas y el hambre, experiencias que marcaron su compromiso con quienes más lo necesitaban.

Su partida deja el recuerdo de un campeón que no solamente brilló sobre el ring, sino que también tendió una mano a los más humildes.

En Mar del Tuyú, su generosidad seguirá formando parte de la historia de Las Caritas del Tuyú.