Solidaridad por Nahiara | La familia solicita colaboración para costear un tratamiento en Córdoba

Soledad Trutali, madre de Nahiara (una niña de 10 años que padece parálisis cerebral y microcefalia), hizo un desesperado pedido de solidaridad a la comunidad para recaudar los fondos necesarios para un tratamiento médico clave. Se trata de un procedimiento de estimulación magnética transcraneal que se realiza en la ciudad de Córdoba Capital y busca mejorar sustancialmente la calidad de vida de la niña mediante impulsos magnéticos en el cerebro.

Trutali detalló que el costo total del tratamiento asciende a 16 millones de pesos, de los cuales han logrado recaudar 6 millones a través de rifas, ventas y donaciones. Con el objetivo de reunir los 10 millones de pesos restantes antes de que aumenten los costos, la familia apela a la colaboración del público. Para quienes deseen sumar su aporte solidario, la cuenta bancaria está habilitada bajo el alias nahiara.trutali (a nombre de Nahiara Trutali).