El cuerpo de un hombre fue encontrado este sábado por la mañana en la playa, a la altura de avenida Circunvalación. Las autoridades deberán determinar su identidad.

Un cuerpo sin vida fue hallado este sábado 10 de octubre, alrededor de las 8 de la mañana, en la zona de playa de Las Toninas, a la altura de avenida Circunvalación, en el Partido de La Costa.

Según información aportada por fuentes de las fuerzas de seguridad, se trata de un hombre y una de las hipótesis es que podría ser uno de los dos kayakistas desaparecidos en Santa Teresita el pasado 21 de septiembre.

Se trata de Oscar Barbero y Félix Mendieta, quienes permanecen desaparecidos desde que ingresaron al mar en sus kayaks hace casi tres semanas.

Por el momento, no existe confirmación oficial sobre la identidad del cuerpo encontrado ni se ha establecido una vinculación con los hombres buscados.

El hallazgo genera expectativa en torno a la investigación y se aguardan novedades de las autoridades.

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