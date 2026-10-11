El cuerpo encontrado el sábado en la playa de Las Toninas fue identificado como el de Oscar Barbero, de 64 años, uno de los kayakistas desaparecidos el 21 de septiembre frente a Santa Teresita.

Según publicó Opinión de La Costa, citando a Pescare, su hija reconoció la ropa y las pertenencias durante la madrugada de este domingo.

El hallazgo ocurrió a la altura de calle 4 y playa. Intervinieron Policía bonaerense, Prefectura y Defensa Civil. La investigación está a cargo de la UFID Nº 1 de Mar del Tuyú, y se dispuso una autopsia para determinar las circunstancias de la muerte.

Félix Mendieta, de 43 años, quien había ingresado al mar junto a Barbero, continúa desaparecido. Importante destacar que fuentes judiciales aun no han emitido ninguna confirmación oficial

Fuentes: Opinión de La Costa y Pescare.