Se impulsa en La Costa la producción local y se amplían los canales de comercialización

La Municipalidad de La Costa presentó “Enamorate de lo nuestro”, una iniciativa destinada a identificar los productos elaborados en el distrito, ampliar sus canales de comercialización y promover el consumo local. El encuentro se realizó en el hall central del Palacio Municipal, con la participación del intendente Juan de Jesús, el secretario de Producción, Empleo y Trabajo, Martín Poustis, y representantes de distintos sectores productivos, quienes formalizaron las primeras adhesiones.

Durante la presentación, Juan de Jesús destacó la necesidad de diversificar la economía del Partido de La Costa y generar oportunidades laborales que complementen la actividad turística durante todo el año. En ese sentido, planteó la importancia de acompañar a quienes producen en el distrito y facilitar las condiciones para el desarrollo de nuevos emprendimientos.

Por su parte, Martín Poustis explicó que la propuesta surge de las demandas recogidas durante los encuentros del Consejo Económico Productivo, donde representantes de distintos sectores plantearon la necesidad de diferenciar sus elaboraciones de otros productos comercializados en el distrito y acceder a nuevos puntos de venta.

La iniciativa contempla tres herramientas. La primera es la creación de un sello de identidad local que permitirá reconocer los productos elaborados en La Costa y distinguirlos de otros de similares características. Su incorporación a envases, etiquetas y espacios de comercialización tendrá un plazo de adecuación de 180 días, según las condiciones presentadas.

La segunda consiste en un catálogo digital de productos costeros, de adhesión voluntaria, que reunirá información sobre las empresas, sus elaboraciones y las localidades donde buscan comercializarlas. A partir de este registro, la Municipalidad promoverá rondas de negocios con comercios y empresas interesadas, mientras que las condiciones de venta serán acordadas directamente entre las partes.

Por último, se implementará un sistema de identificación de establecimientos y sectores de venta que ofrezcan producción local, acompañado por una página web que permitirá consultar dónde adquirir estos productos según la localidad y el rubro.

La propuesta da continuidad a las acciones municipales destinadas a fortalecer la producción costera, entre ellas la apertura del Mercado de Productos Locales, que funciona en la Terminal de Ómnibus de San Bernardo, ubicada en Av. San Bernardo 1049, y las iniciativas de articulación entre productores, comerciantes y distintos sectores económicos del distrito.