Las Olimpiadas Escolares completaron la quinta fecha

La 18ª edición de las Olimpiadas Escolares del Partido de La Costa tuvo su quinta fecha con la competencia de natación y recreación en el Natatorio Municipal de Mar del Tuyú, ubicado en colectora de Ruta 11 y calle 72. Tras la jornada, se actualizó la clasificación general de las 20 escuelas secundarias públicas y privadas que participan del programa, con el Instituto Modelo Santa Teresita y el Instituto Siglo XXI de Mar de Ajó compartiendo el primer puesto.

En natación, el Instituto Modelo Santa Teresita obtuvo el primer lugar, seguido por la Escuela Técnica Nº 1 y la Escuela Secundaria Nº 2. Por su parte, en recreación, la Escuela Secundaria Nº 4 de San Bernardo alcanzó el primer puesto, por delante del Instituto José Manuel Estrada y el Instituto Siglo XXI.

Con los resultados de la quinta fecha, el Instituto Modelo Santa Teresita y el Instituto Siglo XXI comparten el liderazgo con 130 puntos cada uno. A solo dos unidades se encuentran la Escuela Municipal de Bellas Artes y la Escuela Secundaria Nº 4, ambas con 128 puntos.