Nueva correcaminata en Santa Teresita contra el cáncer de mama

En el marco de la campaña Octubre Rosa, cerca de 300 vecinas y vecinos se sumaron a la correcaminata de concientización sobre el cáncer de mama que se llevó adelante junto a la Carabela de Santa Teresita.

Con inscripción libre y gratuita, las familias participaron de la caminata y disfrutaron de clases de zumba al aire libre. A pesar de las condiciones climáticas, la jornada contó con una importante participación y estuvo acompañada por un mensaje de compromiso con el cuidado de la salud.

La propuesta, enmarcada en las acciones que la Municipalidad de La Costa desarrolla a través de la iniciativa Cuidar la Vida, combinó actividad física, recreación y concientización sobre la importancia de la prevención y la detección temprana del cáncer de mama.

La última correcaminata de la edición 2026 de Octubre Rosa se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 10.00, en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó, ubicado en Yrigoyen y Sacconi.