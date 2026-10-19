El joven boxeador se quedó con el cinturón tras enfrentar a un duro rival del Club Villa Lobo. Su entrenador, Paleta Chávez, destacó el esfuerzo de su alumno y agradeció el acompañamiento de quienes apoyan el crecimiento del boxeo local.

El sábado 17 de octubre se vivió una nueva jornada de boxeo en Mar de Ajó, donde Nahuel “Tornado” Galván logró una importante victoria y se consagró ganador del Cinturón Costero, luego de medirse ante un exigente rival del Club Villa Lobo.

La noticia fue compartida con gran alegría por su entrenador, Paleta Chávez, referente del boxeo de San Bernardo, quien a través de sus redes sociales destacó la actuación del joven deportista y el esfuerzo colectivo que hizo posible su participación.

Chávez también aprovechó la oportunidad para agradecer al Centro Social, Cultural y Deportivo Paraguayo de Mar de Ajó Norte, institución que brinda sus instalaciones para el desarrollo de entrenamientos gratuitos de boxeo, que se realizan los lunes, martes, miércoles y jueves, de 19 a 21 horas.

Además, expresó su reconocimiento a las familias de sus alumnos por la confianza y el acompañamiento, a Coronel por la invitación al evento, al público que se acercó a disfrutar del espectáculo y a la reconocida Orosco por los regalos destinados a “Tornado”.

El entrenador también agradeció especialmente a Oscar, quien puso a disposición su camioneta para colaborar con el traslado, y a su propia familia por el apoyo permanente.

Con esfuerzo, compromiso y el respaldo de su entorno, Nahuel “Tornado” Galván continúa dando pasos importantes dentro del boxeo regional, llevando el trabajo de su equipo a nuevos desafíos.

En su publicación, Paleta Chávez también hizo referencia al próximo compromiso previsto para el 14 de noviembre en Varela, una nueva cita para seguir acompañando el crecimiento de sus deportistas.