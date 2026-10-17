La Costa: menos balnearios y más playas públicas

Mientras continúan las licitaciones y el debate por las concesiones, el Municipio avanza con el retiro de antiguas construcciones sobre la arena. Ya demolió el balneario Macarena de Santa Teresita y proyecta recuperar otros espacios para el acceso público.

El proceso de transformación del frente marítimo del Partido de La Costa sumó nuevas intervenciones en vísperas de la temporada de verano 2026/2027. La Municipalidad continúa con su política de recuperación de playas públicas, mientras avanzan los procedimientos licitatorios para distintas unidades turísticas fiscales.

Una de las medidas más recientes fue la demolición del antiguo balneario Macarena, ubicado sobre avenida Costanera, entre las calles 41 y 42 de Santa Teresita.

La intervención permitirá recuperar superficie de playa y forma parte de un plan que contempla retirar otras cuatro estructuras de antiguos balnearios.

El 20% de las concesiones que vencen no volverá a licitarse

La decisión municipal establece que el 20% de los balnearios cuyas concesiones finalizan durante 2026 no vuelva a ofrecerse para explotación privada.

En esos sectores, el objetivo es recuperar espacios de acceso público y reducir progresivamente la presencia de construcciones sobre la arena.

La medida forma parte de una política de ordenamiento costero que, según informó el Municipio, se desarrolla desde hace más de una década y contempla no habilitar nuevos balnearios.

De esta manera, la administración municipal busca modificar gradualmente la ocupación del frente marítimo, combinando sectores destinados a servicios turísticos con espacios libres para vecinos y visitantes.

Las licitaciones continúan tras la decisión judicial

Este proceso se desarrolla en paralelo con las licitaciones de distintas unidades turísticas fiscales, que durante los últimos días estuvieron en el centro de una controversia política y judicial.

Como informó MdA Noticias, la Justicia en lo Contencioso Administrativo de Dolores rechazó la medida cautelar solicitada por el concejal Martín Fernández para suspender los procedimientos municipales.

La resolución del juez Agustín López Coppola permitió que las licitaciones continuaran, al considerar que no se encontraban acreditados los requisitos necesarios para ordenar su suspensión.

El rechazo de la cautelar no implica, por sí mismo, una resolución definitiva sobre todos los cuestionamientos formulados al procedimiento.

Los cuestionamientos que siguen abiertos

En paralelo, el concejal Fernández y la exconcejal Evangelina Cordone plantearon objeciones relacionadas con el acceso a los actos de apertura de ofertas, la documentación licitatoria y las modificaciones de los pliegos.

Cordone denunció que en distintas oportunidades se le impidió ingresar a los actos administrativos, pese a contar, según manifestó, con autorización del concejal para asistirlo.

La controversia plantea una discusión sobre las condiciones de participación y control de los procedimientos públicos.

Por el momento, esos cuestionamientos deben diferenciarse de irregularidades efectivamente comprobadas. La documentación y las eventuales actuaciones administrativas o judiciales serán determinantes para establecer si existieron incumplimientos.

Qué cambia para la próxima temporada

Más allá del conflicto político, la recuperación de playas introduce un debate de fondo sobre el modelo turístico del Partido de La Costa.

La reducción de construcciones sobre la arena puede permitir una mayor disponibilidad de espacios públicos, aunque también plantea interrogantes sobre el futuro de las concesiones, los servicios turísticos y las inversiones privadas.

La discusión ya no se limita a quién administra un balneario: también alcanza a cómo se organiza el frente costero, cuánto espacio permanece disponible para uso público y qué modelo de playas se proyecta para los próximos años.