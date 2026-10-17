Un violento accidente de tránsito se registró el viernes por la mañana sobre la Ruta 11, a la altura de Los Acantilados, al sur de Mar del Plata. El siniestro quedó registrado por una cámara de seguridad.

El hecho ocurrió a la altura de la calle 491, cuando el conductor de un vehículo utilitario blanco realizó un giro en U sobre la calzada y fue impactado por una camioneta que circulaba detrás y transportaba verduras.

Como consecuencia de la colisión, la camioneta terminó volcada sobre la ruta, mientras que el utilitario sufrió importantes daños en su parte delantera.

Personal de Bomberos debió intervenir para rescatar a uno de los conductores. Ambos automovilistas resultaron heridos y fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata.

El accidente obligó a interrumpir momentáneamente la circulación en uno de los carriles, mientras se desarrollaban las tareas de asistencia.

Las imágenes de una cámara de seguridad permitieron reconstruir la secuencia del impacto.