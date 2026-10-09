Este viernes 9 de octubre comenzó en Mar de Ajó el XIII Congreso Internacional de Salvamento Acuático y Socorrismo (CISAS 2026), una propuesta de formación y actualización que reúne a especialistas, rescatistas, guardavidas, bomberos, personal de seguridad, estudiantes y profesionales vinculados a la prevención y la emergencia acuática.

La actividad se desarrolla en el Espacio Multicultural de Mar de Ajó y es organizada por la Facultad de Humanidades y la Secretaría de Extensión de la Universidad Atlántida. Según la información oficial, el congreso se extenderá durante tres jornadas: este viernes 9 de 13 a 20:30, el sábado 10 de 9:30 a 20:10 y el domingo 11 de 9 a 13.

El eje central de esta edición es “el peligro de la baja sensibilidad del riesgo en los ahogamientos y los accidentes acuáticos”, una temática especialmente relevante para una región costera como el Partido de La Costa. Además de exposiciones y mesas de debate, el cronograma incluye talleres prácticos, actividades en natatorio y capacitaciones sobre rescate, primeros auxilios, trauma, prevención y manejo de emergencias.

Entre los disertantes figuran especialistas de Argentina, Uruguay, Estados Unidos y España, y la propuesta está destinada tanto a personal de defensa civil y rescate como a guardavidas, buzos, nadadores de rescate, médicos, estudiantes y público interesado.

La realización del congreso vuelve a poner a Mar de Ajó como sede de una actividad de alcance internacional vinculada a la seguridad, la prevención y la formación profesional en el ámbito acuático.