HOY | El diseñador Maxi Hartig inaugura un nuevo local de indumentaria en Nueva Atlantis

El diseñador de indumentaria costero Maxi Hartig anunció la inauguración de su nuevo local comercial en la localidad de Nueva Atlantis, ubicado en la calle Roldán (casi esquina Rico). El evento de apertura se realizará este sábado a las 16:00 hs. El diseñador destacó que, además de presentar su propia línea orientada al estilo playa y sport, el espacio funcionará como un punto de impulso para producciones textiles de emprendedores y diseñadores locales, sumado a un sector exclusivo con prendas del reconocido diseñador Benito Fernández.

Durante la entrevista, Hartig reflexionó sobre la compleja coyuntura que atraviesa la industria textil nacional frente a la competencia de productos importados. En ese sentido, remarcó la importancia de seguir apostando a la producción local en el Partido de La Costa e hizo un llamado a la comunidad para apoyar la industria argentina y el trabajo independiente.