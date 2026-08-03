Los detalles del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud de Mar del Tuyú

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Continúa avanzando la obra del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que se construye en la intersección de las calles 68 y 7 de Mar del Tuyú.

La nueva unidad ampliará la red de atención del sistema público de salud de La Costa, acercando prestaciones médicas y sociales a los barrios, descentralizando la atención y fortaleciendo el acceso de la comunidad a los servicios sanitarios.

Los Centros de Atención Primaria de la Salud de La Costa forman parte del sistema de salud público municipal que funciona junto a los hospitales de cabecera y las unidades sanitarias.

Los CAPS ofrecen además de clínica médica, especialidades, merienda, apoyo escolar, servicios de salud mental y de trabajadoras sociales en los barrios de todo el distrito. Asimismo, trabajan en acciones de prevención que se enmarcan en la iniciativa municipal “Cuidar la Vida”.

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3 agosto, 2026 por Salud

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