Los detalles del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud de Mar del Tuyú

Continúa avanzando la obra del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS), que se construye en la intersección de las calles 68 y 7 de Mar del Tuyú.

La nueva unidad ampliará la red de atención del sistema público de salud de La Costa, acercando prestaciones médicas y sociales a los barrios, descentralizando la atención y fortaleciendo el acceso de la comunidad a los servicios sanitarios.

Los Centros de Atención Primaria de la Salud de La Costa forman parte del sistema de salud público municipal que funciona junto a los hospitales de cabecera y las unidades sanitarias.

Los CAPS ofrecen además de clínica médica, especialidades, merienda, apoyo escolar, servicios de salud mental y de trabajadoras sociales en los barrios de todo el distrito. Asimismo, trabajan en acciones de prevención que se enmarcan en la iniciativa municipal “Cuidar la Vida”.