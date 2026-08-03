La vuelta a clases en La Costa comienza con paro y una semana marcada por el conflicto docente

Este lunes el regreso a las aulas estará atravesado por el paro nacional convocado por CTERA. En el Partido de La Costa se espera una adhesión importante en las escuelas públicas, mientras que en los establecimientos privados la actividad dependerá de cada institución. El conflicto podría extenderse durante toda la semana.

Después de las vacaciones de invierno, el regreso a clases no será el habitual para miles de estudiantes del Partido de La Costa. El paro nacional docente convocado por CTERA para este lunes 3 de agosto marcará el inicio del segundo tramo del ciclo lectivo y, lejos de cerrarse en una sola jornada, el conflicto promete extenderse durante buena parte de la semana.

En el distrito costero, como ocurre en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, la expectativa está puesta en el nivel de adhesión que tendrá la medida en las escuelas públicas, donde históricamente el acatamiento suele ser importante cuando las convocatorias son impulsadas por la confederación nacional.

En cambio, los colegios privados no tendrán una suspensión generalizada de actividades. Cada establecimiento resolverá su funcionamiento de acuerdo con la adhesión de sus docentes, por lo que algunas instituciones podrían dictar clases con normalidad y otras hacerlo de manera parcial.

¿Por qué paran los docentes?

El paro fue convocado por CTERA para reclamar la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente, aumentos salariales, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), una nueva Ley de Financiamiento Educativo y mayor inversión en infraestructura escolar.

La medida también cuestiona distintos proyectos impulsados por el Gobierno nacional en materia educativa y previsional.

En Buenos Aires, el conflicto sigue

Si el lunes marcará el regreso con paro, la situación podría complicarse aún más en la provincia.

Sectores de SUTEBA Multicolor ratificaron una nueva medida de fuerza para el martes, en rechazo tanto a las políticas nacionales como al acuerdo salarial alcanzado por la conducción provincial con el gobierno bonaerense.

Entre los principales reclamos aparecen:

Reapertura de la discusión salarial.

Salarios equivalentes al valor de la canasta familiar.

Mayor presupuesto para infraestructura escolar.

Mejoras en el Servicio Alimentario Escolar.

Defensa del IOMA y del IPS.

Cobertura de cargos vacantes y mejores condiciones laborales.

¿Qué puede pasar en La Costa?

En el Partido de La Costa todavía no existe una estimación oficial sobre el nivel de acatamiento.

Sin embargo, dirigentes gremiales reconocen que la adhesión suele variar de una escuela a otra y que recién durante la mañana del lunes podrá conocerse el verdadero impacto de la medida.

Así, el regreso a las aulas estará atravesado por la incertidumbre. Para muchas familias costeras, la primera semana después de las vacaciones podría tener un desarrollo irregular y, si prosperan las convocatorias de los sectores más combativos, algunos alumnos podrían completar apenas dos jornadas normales de clases.

La educación vuelve a ocupar el centro del debate, con un conflicto que enfrenta al Gobierno nacional, a la Provincia y a los distintos sectores sindicales, mientras miles de estudiantes esperan que las negociaciones permitan recuperar la normalidad lo antes posible.