El «Mes de la Niñez» recorrerán las localidades de La Costa

La Municipalidad de La Costa llevará adelante durante agosto una amplia agenda de festejos por el Mes de la Niñez, con propuestas gratuitas que recorrerán distintas localidades del distrito entre el sábado 15 y el domingo 30.

Las jornadas se desarrollarán de 14.00 a 17.00 y ofrecerán shows, música, juegos inflables, kermesse, trencito y distintas actividades recreativas para compartir en familia.

En cada encuentro también habrá merienda, pochoclos y premios para los chicos y las chicas. Además, participarán los Bomberos Voluntarios y los Guardianes de la Seguridad Vial con propuestas lúdicas y actividades de concientización.

De esta manera, los festejos llegarán a plazas, polideportivos y espacios públicos de las distintas localidades, generando puntos de encuentro para que las familias puedan disfrutar cerca de sus barrios.

Como cierre de la programación, el domingo 30, a las 18.00, se realizará una transmisión especial en vivo por Canal 11 de La Costa, que incluirá sorteos y regalos.

El cronograma completo de actividades será el siguiente:

SÁBADO 15 DE AGOSTO

* San Clemente: Polideportivo Municipal, Calle 27 y Av. Naval.

* Lucila del Mar: Plaza Manuel Belgrano, Entre Ríos y La Rioja.

DOMINGO 16 DE AGOSTO

* Las Toninas: Plaza Malvinas Argentinas, Av. 7 y Calle 38.

* Costa del Este: predio de la Oficina de Turismo, Los Pensamientos entre Los Girasoles y Av. 4.

LUNES 17 DE AGOSTO

* Mar del Tuyú: Plaza de la Cultura y la Memoria, Calle 4 y 69.

* Mar del Tuyú: Plaza General San Martín, Calle 94 y 4.

SÁBADO 22 DE AGOSTO

* Santa Teresita: Plaza Santa Teresita del Niño Jesús, Calle 30 y 8.

* Santa Teresita: Polideportivo Municipal Las Quintas, Calle 13 y 45.

DOMINGO 23 DE AGOSTO

* Mar de Ajó: Espacio Multicultural, Hipólito Yrigoyen y Sacconi.

* Villa Clelia: Plaza Eva Perón, Azopardo y Mármol.

SÁBADO 29 DE AGOSTO

* Mar de Ajó Norte: Plaza Héroes de Malvinas, Sarmiento y Santiago del Estero.

* San Bernardo: Plaza del Sol y la Familia, Av. San Bernardo y Tucumán.

DOMINGO 30 DE AGOSTO

* Aguas Verdes: Plaza Aguas Verdes, Destructor San Juan y Balizador Ushuaia.

* Nueva Atlantis: Plaza Nueva Atlantis, Av. Drago entre Olmos y Cramer.