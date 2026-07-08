Un amplio operativo policial permitió detener a seis personas acusadas de participar en un robo calificado ocurrido en una vivienda de Mar del Tuyú, donde dos personas fueron agredidas con armas de fuego y cuchillos. Durante el procedimiento también fueron recuperados los elementos sustraídos y se secuestraron tres motocicletas que registraban pedidos de secuestro vigentes.

La investigación comenzó tras un llamado al 911, que alertó sobre un violento asalto cometido en un domicilio ubicado sobre la avenida 58. De acuerdo con la información oficial, los delincuentes se llevaron dos teléfonos celulares y una motocicleta Gilera Smash, para luego darse a la fuga.

A partir de las primeras tareas investigativas, el personal policial logró identificar el vehículo utilizado durante el hecho. Ese dato permitió localizar a los sospechosos e iniciar una persecución que finalizó cuando ingresaron a una vivienda de Mar del Tuyú.

Con una orden de allanamiento emitida por la Justicia, se llevó adelante un importante operativo del que participaron efectivos de los Grupos de Apoyo Departamental (GAD) La Costa, el Grupo Táctico Operativo (GTO) y personal de las distintas dependencias policiales del Partido de La Costa.

Como resultado del procedimiento fueron aprehendidos Jonthan Fabián Asparren (37), Joab Daniel Asparren (24), Maximiliano Nahuel Asparren (22), Leandro Daniel Farías (24), Pamela Beatriz Ojeda (39) y María Fernández de los Ángeles (28).

Según indicaron fuentes de la investigación, los detenidos también estarían vinculados con otros robos registrados en las últimas semanas en Santa Teresita, una línea investigativa que continúa siendo analizada por los investigadores.

Durante el allanamiento, además de recuperar los teléfonos celulares y la motocicleta denunciados como robados, los efectivos secuestraron tres motovehículos que presentaban pedidos de secuestro activos emitidos por distintos departamentos judiciales.

La causa fue caratulada como «Robo calificado» y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 2 de Mar del Tuyú, que continúa con la investigación para determinar la posible participación de los imputados en otros hechos delictivos ocurridos en la región.