San Bernardo | La Comedia Municipal de Teatro con cinco obras «a la gorra»

La Comedia Municipal de Teatro del Partido de La Costa mantiene cinco obras en cartel. Se trata de propuestas que pueden disfrutarse de miércoles a domingo, con entrada libre y gratuita, en el Espacio Multicultural de San Bernardo (San Juan N° 2834).

Las funciones comienzan a las 22.30. Las obras son aptas para todo público con la excepción de «La señora Macbeth», destinada a espectadores mayores de 13 años de edad.

MIÉRCOLES

«El amor en tiempo de tango»

JUEVES

«La señora Macbeth» (de Griselda Gambaro) – Solo apta para mayores de 13 años

VIERNES

«Milonga La Argentina»

SÁBADO

«Son mentiras impiadosas»

DOMINGO

«Derechos torcidos» (comedia musical infantil de Hugo Midón con música de Carlos Gianni)