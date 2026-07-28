San Clemente | Se realizó el Festival de Invierno con gran convocatoria

La Plaza Almirante Brown fue escenario de la 3ª edición del Festival de Invierno, una propuesta que durante el fin de semana reunió gran cantidad de personas para disfrutar de espectáculos musicales, peña folclórica, danzas, juegos, feria de emprendedores y artesanos, además de una amplia oferta gastronómica.

Las noches de sábado y domingo fueron con el cierre a todo baile tropical con Los Charros y La Nueva Luna, dos grupos emblemáticos de la cumbia. Durante ambas jornadas participaron más de 20 productores del Camino del Alfajor Costero, emprendedores, artesanos, food trucks y artistas locales, en un espacio pensado para compartir en familia durante las vacaciones de invierno.

La presidenta de la Asociación de Hoteleros y Afines, Natalia Puricelli, remarcó el impacto que este tipo de propuestas genera en la economía local y en el fortalecimiento de la identidad del distrito. «Cuando la comunidad acompaña estos eventos, el movimiento beneficia a emprendedores, comerciantes y productores locales. El objetivo es seguir construyendo, entre todos, un destino cada vez más fuerte, donde el crecimiento sea el resultado del trabajo conjunto y del compromiso con nuestra comunidad», concluyó.