Estudiantes de 7º año de la Escuela Técnica N°2 Santa Teresita participaron el pasado jueves de una charla-taller junto a la organización Bordando Memoria, en una propuesta educativa orientada a la formación integral y la construcción ciudadana.

Durante el encuentro se abordaron temáticas vinculadas a los derechos humanos, la memoria histórica, la identidad y el compromiso ciudadano, generando un espacio de reflexión, diálogo y participación activa.

La actividad se desarrolló a través de dinámicas basadas en el arte y la palabra, permitiendo a los estudiantes intercambiar ideas, expresar sus perspectivas y construir conocimiento de manera colectiva en un entorno de escucha y respeto.

Desde la institución educativa destacaron la importancia de este tipo de experiencias, que fortalecen la formación académica y humana de los jóvenes, promoviendo valores fundamentales para la vida en democracia.

Asimismo, se agradeció a la organización Bordando Memoria por su participación y por aportar a la construcción de espacios educativos que fomentan la memoria, la reflexión crítica y el compromiso social.

Este tipo de iniciativas forman parte del trabajo pedagógico que busca consolidar una educación basada en los derechos humanos y en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.