General Lavalle será sede de la 4° Jornada de Historia de los Pueblos Bonaerenses | Quienes pueden participar

La Junta de Estudios Históricos de General Lavalle, con el patrocinio de la Municipalidad de General Lavalle, invitó a investigadores, docentes, estudiantes, integrantes de instituciones culturales y al público en general a participar de la 4° Jornada de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre de 2026, desde las 9:30 horas, en la Casa de la Cultura de General Lavalle, y tendrá como objetivo generar un espacio de intercambio, reflexión y difusión de investigaciones, experiencias y conocimientos relacionados con la historia local y regional.

Durante la jornada participarán historiadores, investigadores, docentes y referentes culturales de distintos puntos de la provincia, quienes compartirán trabajos y aportes sobre los procesos históricos que dieron origen a las comunidades bonaerenses, sus tradiciones, protagonistas y patrimonio.

La actividad busca fortalecer la identidad de los pueblos de la provincia y poner en valor su historia y legado cultural.

Datos del encuentro:

Fecha: Sábado 5 de septiembre de 2026.

Horario: Desde las 9:30 horas.

Lugar: Casa de la Cultura de General Lavalle.

Informes e inscripción: