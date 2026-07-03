El Partido de La Costa se suma a la Semana de la Dulzura con una propuesta que invita a disfrutar de la producción regional. Este sábado 4 y domingo 5 de julio se realizará una nueva edición del Fin de Semana de la Producción Local – Versión Dulzura, con promociones especiales en comercios dedicados a la elaboración de alfajores y chocolates artesanales.
La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo de la Municipalidad de La Costa, permitirá acceder a un 20% de descuento pagando en efectivo, presentando el DNI en los comercios adheridos.
La propuesta busca incentivar el consumo de productos elaborados en el distrito y acompañar a emprendedores y fábricas locales, aprovechando además la tradicional celebración de la Semana de la Dulzura.
Comercios adheridos
La promoción estará disponible en establecimientos de distintas localidades del distrito:
San Clemente del Tuyú
- La Fábrica de Chocolates
- Candymilk
Santa Teresita
- Aljomar
- La Primavera (sin gluten)
- Vango
- Amore Pastelería
Mar del Tuyú
- Elky
- Fratimar
Lucila del Mar
- Chocoart
San Bernardo
- Aljomar
- Bocana
- Dulzuras para Bernardo (sin gluten)
- Chocoart
- JYD Alfajores
- Esturión
Mar de Ajó
- Rancho Aparte
Nueva Atlantis
- Alambique
Desde el Municipio destacaron que la propuesta forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el desarrollo de la producción local, generando beneficios tanto para los vecinos como para quienes visitan el distrito durante el invierno.
Con descuentos, sabores regionales y una amplia oferta de productos artesanales, el fin de semana se presenta como una buena oportunidad para recorrer los comercios locales y apoyar a quienes elaboran algunos de los productos más representativos del Partido de La Costa.