El Partido de La Costa se suma a la Semana de la Dulzura con una propuesta que invita a disfrutar de la producción regional. Este sábado 4 y domingo 5 de julio se realizará una nueva edición del Fin de Semana de la Producción Local – Versión Dulzura, con promociones especiales en comercios dedicados a la elaboración de alfajores y chocolates artesanales.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo de la Municipalidad de La Costa, permitirá acceder a un 20% de descuento pagando en efectivo, presentando el DNI en los comercios adheridos.

La propuesta busca incentivar el consumo de productos elaborados en el distrito y acompañar a emprendedores y fábricas locales, aprovechando además la tradicional celebración de la Semana de la Dulzura.

Comercios adheridos

La promoción estará disponible en establecimientos de distintas localidades del distrito:

San Clemente del Tuyú

La Fábrica de Chocolates

Candymilk

Santa Teresita

Aljomar

La Primavera (sin gluten)

Vango

Amore Pastelería

Mar del Tuyú

Elky

Fratimar

Lucila del Mar

Chocoart

San Bernardo

Aljomar

Bocana

Dulzuras para Bernardo (sin gluten)

Chocoart

JYD Alfajores

Esturión

Mar de Ajó

Rancho Aparte

Nueva Atlantis

Alambique

Desde el Municipio destacaron que la propuesta forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el desarrollo de la producción local, generando beneficios tanto para los vecinos como para quienes visitan el distrito durante el invierno.

Con descuentos, sabores regionales y una amplia oferta de productos artesanales, el fin de semana se presenta como una buena oportunidad para recorrer los comercios locales y apoyar a quienes elaboran algunos de los productos más representativos del Partido de La Costa.