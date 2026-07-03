Fin de semana con sabor local: habrá descuentos en alfajores y chocolates artesanales en todo el Partido de La Costa

semana de la dulzura

El Partido de La Costa se suma a la Semana de la Dulzura con una propuesta que invita a disfrutar de la producción regional. Este sábado 4 y domingo 5 de julio se realizará una nueva edición del Fin de Semana de la Producción Local – Versión Dulzura, con promociones especiales en comercios dedicados a la elaboración de alfajores y chocolates artesanales.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Producción, Empleo y Trabajo de la Municipalidad de La Costa, permitirá acceder a un 20% de descuento pagando en efectivo, presentando el DNI en los comercios adheridos.

La propuesta busca incentivar el consumo de productos elaborados en el distrito y acompañar a emprendedores y fábricas locales, aprovechando además la tradicional celebración de la Semana de la Dulzura.

Comercios adheridos

La promoción estará disponible en establecimientos de distintas localidades del distrito:

San Clemente del Tuyú

  • La Fábrica de Chocolates
  • Candymilk

Santa Teresita

  • Aljomar
  • La Primavera (sin gluten)
  • Vango
  • Amore Pastelería

Mar del Tuyú

  • Elky
  • Fratimar

Lucila del Mar

  • Chocoart

San Bernardo

  • Aljomar
  • Bocana
  • Dulzuras para Bernardo (sin gluten)
  • Chocoart
  • JYD Alfajores
  • Esturión

Mar de Ajó

  • Rancho Aparte

Nueva Atlantis

  • Alambique

Desde el Municipio destacaron que la propuesta forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el desarrollo de la producción local, generando beneficios tanto para los vecinos como para quienes visitan el distrito durante el invierno.

Con descuentos, sabores regionales y una amplia oferta de productos artesanales, el fin de semana se presenta como una buena oportunidad para recorrer los comercios locales y apoyar a quienes elaboran algunos de los productos más representativos del Partido de La Costa.

Etiquetas:

3 julio, 2026 por Interes General

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