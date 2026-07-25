La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial frente a España todavía duele. Después de un torneo que volvió a ilusionar al país, el equipo de Lionel Scaloni regresó con el reconocimiento de millones de argentinos que salieron a las calles para agradecer el esfuerzo, el compromiso y una etapa que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol nacional. Sin embargo, como suele ocurrir en la Argentina, la agenda cambió de un día para otro y, para muchos hinchas, el verdadero sobresalto llegó cuando la economía volvió a convertirse en protagonista.

En apenas unas horas, la discusión dejó de ser si algún cambio táctico pudo haber modificado el resultado de la final para pasar a una preocupación mucho más cotidiana: el valor del dólar y el costo que terminará teniendo el viaje de quienes decidieron acompañar a la Selección en Europa. La suba de la divisa, que se aceleró tras una declaración del vocero presidencial Adrián Ravier y obligó al propio Gobierno nacional a salir a aclarar que no existía un cambio en la política económica, terminó agregando un capítulo inesperado a una semana que ya era difícil de olvidar.

Las redes sociales, siempre veloces para transformar la realidad en humor, hicieron lo suyo. Los memes aparecieron casi de inmediato y muchos resumieron el sentimiento con una frase que se repitió una y otra vez: «No solo salimos segundos… ahora el Mundial nos salió bastante más caro». Otros fueron todavía más irónicos: «Perdimos la Copa y ganamos un resumen de tarjeta para enmarcar». En la Argentina, donde el humor suele convertirse en una forma de atravesar las malas noticias, la combinación entre fútbol y economía volvió a ofrecer un terreno inagotable.

No fueron pocos los argentinos que hicieron un enorme esfuerzo para viajar al Mundial. Muchos financiaron el viaje en cuotas, utilizaron sus tarjetas de crédito o recurrieron a préstamos personales convencidos de que estaban viviendo una oportunidad única e irrepetible. Y probablemente lo haya sido. Pero la realidad económica del país volvió a recordar que aquí las historias casi nunca terminan cuando finaliza el partido. En muchos casos, el encuentro más complicado comienza cuando llega el cierre de la tarjeta de crédito.

Resulta inevitable imaginar la escena. Hace apenas unos días las redes se llenaban de fotografías con banderas argentinas frente a los estadios, abrazos entre desconocidos, lágrimas durante el himno y festejos que recorrían ciudades enteras. Hoy, buena parte de esos mismos hinchas seguramente mira la aplicación del banco con bastante más atención que la tabla de goleadores del campeonato. El Mundial terminó, pero el cálculo financiero recién empieza.

Más allá del tono humorístico con el que muchos eligieron atravesar la situación, el episodio dejó nuevamente al descubierto un aspecto que se repite con frecuencia en la Argentina: la enorme sensibilidad que tiene la economía frente a cada declaración oficial. Una frase, una interpretación o un mensaje poco claro pueden generar movimientos que luego repercuten directamente en el bolsillo de miles de personas. Y cuando eso ocurre en un país donde el dólar ocupa un lugar casi cotidiano en las conversaciones familiares, el efecto suele multiplicarse rápidamente.

Tal vez por eso la ironía que más circuló en estas horas sintetiza mejor que cualquier análisis el estado de ánimo de muchos argentinos: «El Mundial terminó, pero el verdadero alargue lo juega ahora la tarjeta de crédito.» Porque si algo caracteriza a este país es su capacidad para transformar las dificultades en humor. Aunque, en esta oportunidad, más de un hincha seguramente hubiera preferido que el pitazo final llegara también para el dólar.