El distrito se suma al Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos

Cada 25 de julio se conmemora el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 2021.

Se trata de una jornada que busca concientizar sobre la importancia de prevenir incidentes en el agua, visibilizando las consecuencias trágicas de los ahogamientos y promoviendo medidas efectivas para salvar vidas.

En un distrito con un fuerte vínculo con el mar como el Partido de La Costa, la prevención y la responsabilidad siguen siendo las herramientas más importantes para disfrutar la playa y las actividades acuáticas de manera segura durante todo el año.

En este marco, la Municipalidad de La Costa recuerda la importancia de reforzar las medidas de prevención de ahogamientos también durante el invierno.

En este sentido, se recomienda evitar caminar sobre escolleras o sectores resbaladizos y mantener siempre bajo supervisión a niñas y niños cuando se encuentren cerca del agua.

Asimismo, al practicar deportes náuticos se debe utilizar el equipamiento de seguridad correspondiente y prestar atención a las condiciones meteorológicas.