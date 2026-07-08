La Costa presentó en Mar del Plata su propuesta turística para las vacaciones de invierno 2026

La Costa presentó en Mar del Plata su oferta turística para las próximas vacaciones de invierno con una jornada de promoción destinada a fortalecer el posicionamiento del destino en uno de sus principales mercados emisores de visitantes.

La actividad se realizó en la sede de la Asociación de Empresas de Viajes y Turismo (AEVyT), bajo el lema “Sabores, Cultura y Naturaleza. La Costa todo el año”. La presentación, organizada por la secretaría de Turismo y Desarrollo Sostenible, reunió a agencias de viajes, prestadores turísticos y medios de comunicación. En ese marco, el secretario del área, Cristian Escudero, y el presidente de AEVyT Mar del Plata, Matías González Gallis, firmaron un convenio de cooperación para fortalecer el trabajo conjunto en materia de promoción turística, optimizar recursos y generar acciones que favorezcan el intercambio de visitantes durante todo el año.

Durante la jornada también se presentaron las propuestas que integran la oferta turística del distrito para el receso invernal. Representantes del sector privado difundieron promociones en alojamientos, parques temáticos y experiencias recreativas, destacando las propuestas de Mundo Marino, con la flamante pista de hielo, y Termas Marinas, el Hotel Almarena Costa del Este, el Laberinto de Las Toninas y la oferta hotelera y gastronómica de todas las localidades.