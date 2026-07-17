Con la expectativa de una masiva salida de vecinos a las calles para alentar y, eventualmente, festejar a la Selección Argentina, la Municipalidad de La Costa anunció un operativo especial de seguridad, tránsito, salud y limpieza que se desplegará durante la jornada del domingo.

El dispositivo fue coordinado junto a la Jefatura Departamental de Policía y contará con 240 efectivos, que estarán distribuidos en los cuatro puntos donde tradicionalmente se concentran los festejos: la Plaza de las Banderas de San Clemente del Tuyú, la esquina de calles 2 y 36 en Santa Teresita, la Plaza del Sol y la Familia de San Bernardo y el Monumento al Libertador de Mar de Ajó.

Además del personal policial, participarán agentes de Seguridad Municipal, Ordenamiento Urbano y Tránsito, mientras que se dispondrán ambulancias en las inmediaciones de cada punto para atender cualquier eventualidad.

Desde el Municipio también informaron que, una vez finalizadas las celebraciones, se pondrá en marcha un operativo de limpieza para reacondicionar los espacios públicos utilizados por los vecinos.

El objetivo del dispositivo es que la comunidad pueda disfrutar de la final del Mundial y de los posibles festejos de manera ordenada, segura y con el menor impacto posible en la circulación y los espacios públicos.