El Consejo Escolar de General Lavalle abrió una licitación para el Servicio Alimentario Escolar

El Consejo Escolar de General Lavalle informó la apertura de la Licitación Privada correspondiente a la segunda etapa de contratación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) para el ciclo 2026, correspondiente al período agosto–septiembre.

Según el cronograma oficial, la publicación y difusión ya se encuentra en marcha y la venta de pliegos comenzó el 20 de julio de 2026. El valor del pliego es de $150.000.

La apertura de sobres se realizará el 30 de julio de 2026 a las 10:00 horas.

La venta y retiro de pliegos se efectúa en la sede del Consejo Escolar, ubicada en Bartolomé Mitre 914, de 8:00 a 12:00. Para consultas, los interesados pueden comunicarse al (02252) 491159.