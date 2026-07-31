General Lavalle | Invitan a recorrer la Feria de Pavón este domingo

La Municipalidad de General Lavalle invitó a vecinos y visitantes a participar de una nueva edición de la Feria de Pavón, que se realizará el próximo domingo 2 de agosto, de 10:30 a 17:00, en la intersección de Galo de Lavalle y Cámpora, en el Paraje Pavón. La entrada será libre y gratuita.

Durante la jornada, emprendedores, productores y artesanos del paraje ofrecerán una amplia variedad de productos elaborados con identidad local, entre ellos miel y sus derivados, panificados, alfajores, pasteles, conservas, dulces, artesanías, indumentaria, regalería y otros productos regionales.

La propuesta busca fortalecer el trabajo de los productores locales y generar un espacio de encuentro entre vecinos y turistas, promoviendo el desarrollo de la economía regional en un entorno rural.

La invitación es a disfrutar de una jornada al aire libre, recorriendo los distintos puestos y descubriendo los sabores y productos artesanales que caracterizan al Paraje Pavón.