El bloque presentó un pedido de informes en el Concejo Deliberante para conocer detalles técnicos, ambientales y económicos de las tareas que se realizan en la zona centro del Partido de La Costa. Pero en los pasillos también hubo quienes miraron otra cosa: quiénes aparecieron —y quién no— en la publicación oficial.

La política costera tiene esas cosas. A veces un pedido de informes abre un debate sobre una obra pública. Otras veces, el comentario termina siendo quién salió en la foto y quién quedó afuera.

Esta semana el bloque de La Libertad Avanza presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo municipal brinde precisiones sobre las obras que se ejecutan en el frente costero de Santa Teresita, una intervención que desde hace varias semanas genera opiniones divididas entre quienes destacan la recuperación del espacio público y quienes reclaman mayores explicaciones sobre su planificación.

Los concejales libertarios solicitaron conocer aspectos vinculados con la planificación de la obra, su desarrollo, la proyección futura, los estudios de impacto ambiental, el movimiento de suelos realizado y el presupuesto destinado a los trabajos.

En política, sin embargo, nunca hay un solo tema de conversación. Mientras algunos analizaban el contenido del pedido, otros repararon en un detalle que rápidamente comenzó a comentarse en el ambiente político local.

En la publicación difundida por el bloque aparecen los concejales Ricardo Arévalo, Elizabeth Ferrín, Marcela González y Francisco Junco. La ausencia de la concejal Elizabeth Villalba no pasó inadvertida.

Hasta ahí, los hechos.

Después vienen las interpretaciones.

En los últimos días habían vuelto a circular versiones sobre un posible acercamiento entre Villalba y el espacio libertario, luego del fuerte conflicto interno que derivó en el pedido de expulsión de la edil. Aquella crisis se produjo tras la sesión preparatoria en la que su voto permitió que el oficialismo retuviera la presidencia del Honorable Concejo Deliberante, episodio que todavía algunos recuerdan como uno de los capítulos políticos más comentados del inicio del mandato.

¿La ausencia en la publicación significa algo? Nadie lo confirma. Tampoco nadie lo desmiente.

Por ahora queda en el terreno de las especulaciones, aunque en política, como suele decirse, las fotos hablan… y las ausencias también.

Mientras tanto, el pedido de informes seguirá su recorrido institucional y el Ejecutivo tendrá la oportunidad de responder las consultas planteadas sobre una de las obras que hoy concentra buena parte de la discusión pública en la zona centro del distrito.