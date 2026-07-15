General Lavalle | Aún quedan vacantes disponibles para el curso de Operador de Informática del CFP 401

El Centro de Formación Profesional N° 401 informó que continúa abierta la inscripción y que aún quedan vacantes disponibles para el curso de Formación Profesional Inicial “Operador de Informática para Administración y Gestión”, una capacitación con certificación oficial de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires (DGCyE), avalada por el Consejo Provincial de Educación y Trabajo (COPRET).

La propuesta está destinada a quienes buscan incorporarse al mundo laboral, sumar nuevas herramientas profesionales o fortalecer sus conocimientos en el área administrativa mediante el uso de herramientas informáticas.

Durante la cursada, los participantes aprenderán sobre planillas de cálculo, procesadores de texto, presentaciones, bases de datos, correo electrónico e Internet, adquiriendo conocimientos aplicables a distintos ámbitos laborales.

El curso se desarrolla en las instalaciones de Punto Digital y cuenta con una carga horaria de 274 horas reloj (Nivel II), otorgando certificación oficial DGCyE/COPRET al finalizar.

El trayecto formativo está compuesto por cinco módulos: Sistemas Informáticos, Relaciones Laborales y Orientación Profesional, Herramientas de Indagación, Procesamiento de Datos y Administración y Gestión de Documentos. Además, incluye prácticas formativas profesionalizantes vinculadas a situaciones reales del ámbito administrativo.

La capacitación permite prepararse para desempeñarse en tareas como auxiliar contable-administrativo, recepcionista, secretario/a, asistente técnico o empleado administrativo, entre otras funciones relacionadas con la gestión informática de oficina.

Como requisito de ingreso se solicita contar con Educación Primaria completa acreditada mediante certificación oficial. Quienes no posean dicha documentación pueden acercarse a la sede para consultar alternativas de acreditación.

Las personas interesadas pueden inscribirse en la sede del CFP N° 401, ubicada en Rufina Peñoñori 1667, o comunicarse para solicitar información y reservar su lugar al teléfono o WhatsApp 2257-661654.