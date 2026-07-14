Curso gratuito de Manipulación de Alimentos en Lucila del Mar

Con el objetivo de promover las buenas prácticas en la elaboración, conservación y manipulación segura de alimentos, la Municipalidad de La Costa realizará una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, una propuesta de formación que permitirá a sus participantes obtener el Carnet Provincial de Manipulador de Alimentos, requisito exigido para desempeñarse en distintas actividades del sector gastronómico y alimentario.

La capacitación tendrá lugar este jueves 17 de julio, a las 9.00, en la sede del Centro de Formación Laboral N° 401, en Ruta 11, km 340, de Lucila del Mar, y está destinada a todas aquellas personas interesadas en incorporar conocimientos vinculados a la seguridad e higiene alimentaria.

Para participar será necesario presentar constancia de CUIL, fotocopia del DNI y una foto carnet. Los cupos son limitados y la inscripción se realiza a través del sitio web www.cfl401lacosta.edu.ar.