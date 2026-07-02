Abrió la inscripción al Plan FinEs

Ya se encuentra abierta la inscripción al Plan FINES, una propuesta educativa destinada a jóvenes y adultos que deseen completar sus estudios secundarios. El inicio de las clases está previsto para el mes de agosto.

La inscripción podrá realizarse hasta el 8 de julio, de manera presencial en distintos puntos del distrito o de forma online a través del sitio web municipal.

PUNTOS DE INSCRIPCIÓN

SAN CLEMENTE

Jueves, de 17.00 a 20.00, en el Centro de Jubilados Barrio El Tala (calle 8 y Av. Talas del Tuyú).

LAS TONINAS

Lunes, de 17.00 a 21.00, en el Centro Cultural (Av. 7 Nº 1645).

SANTA TERESITA

Lunes, martes y miércoles, de 10.00 a 13.00, en la Biblioteca Alfonsina Storni (calle 7 entre 29 y 30, 3° piso).

MAR DEL TUYÚ

Jueves, de 19.00 a 21.00, en la Escuela Primaria Nº 6 (calle 3 Nº 7448).

SAN BERNARDO

Martes, miércoles y jueves, de 19.00 a 21.00, en la Escuela Primaria Nº 7 (Catamarca Nº 2251).

MAR DE AJÓ

Martes, miércoles y jueves, de 19.00 a 21.00, en la Escuela Primaria Nº 10 (Espora Nº 1750).

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN

Las personas interesadas deberán presentar constancia del último año cursado, fotocopia del DNI (frente y dorso) y partida de nacimiento.

Para más información, pueden comunicarse por WhatsApp al 2246-46-3931 o ingresar a lacosta.gob.ar/planfines, donde también está disponible la inscripción online.