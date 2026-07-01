El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, brindó la habitual conferencia de prensa de los lunes en la sede del Ejecutivo provincial, acompañado por su par de Salud, Nicolás Kreplak, y el presidente de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), Roberto Salvarezza. Las autoridades brindaron un panorama respecto de diversos temas de la actualidad nacional y provincial y presentaron medidas del Gobierno de la Provincia.

El ministro Bianco reveló que le envió una nota al nuevo jefe de Gabinete de Ministros del Gobierno nacional, Diego Santilli, a fin de solicitarle que reciba a una delegación del Gobierno bonaerense para repasar las necesidades de la provincia y establecer un plan de trabajo conjunto. “Necesitamos cooperación y articulación, pero el Gobierno nacional ha borrado a la Provincia del mapa de su gestión. El problema es que Milei ha decidido destruir no sólo al Estado nacional sino, con cierta saña particular, a la provincia de Buenos Aires”, manifestó el funcionario.

Por otro lado, Bianco también repasó indicadores de la coyuntura nacional, entre los que destacó el aumento del desempleo, la suba de la canasta de servicios públicos, la caída de los salarios registrados y un incremento de la desigualdad de ingresos. Al respecto, el funcionario señaló: “Hay un empeoramiento de la distribución del ingreso desde el inicio de la presidencia de Javier Milei: el 10% más rico de la población ya gana 19 veces más que el 10% más pobre y concentra un tercio del ingreso total en Argentina. Es decir, las políticas económicas de su gobierno generan una sociedad con ricos más ricos y pobres más pobres”.

En otro orden de cosas, el ministro de Gobierno expresó la solidaridad de la Provincia con el pueblo venezolano ante la catástrofe causada por los sismos de la semana pasada. En este marco, señaló, el gobernador Axel Kicillof dirigió una nota formal a la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela para poner a disposición la ayuda que se pueda requerir.

A continuación, el ministro Kreplak explicó dos proyectos enviados a la Legislatura bonaerense. El primero de ellos apunta a la creación del SIPBA, una herramienta para contribuir a terminar con la fragmentación del sistema, mejorar la coordinación entre sectores, agilizar turnos y derivaciones y garantizar una atención más equitativa y de calidad. El segundo proyecto impulsa la creación del Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense y busca fortalecer la producción pública de medicamentos e insumos médicos para asegurar el abastecimiento, reducir costos, ampliar el acceso y avanzar hacia una mayor soberanía sanitaria.

Por otra parte, el ministro de Salud se refirió a la situación de IOMA: “Debido al fracaso del resto del sistema de la seguridad social desde la asunción del presidente Milei, IOMA absorbe 10.000 millones de pesos por mes de gasto incremental debido a que gente que tenía otra obra social, especialmente PAMI, ha pasado a utilizar sus servicios”. Kreplak también indicó que la capacidad de respuesta, la tasa de uso y el financiamiento del Gobierno provincial para con los municipios y afiliados se incrementaron.

A su turno, Salvarezza presentó los resultados de la convocatoria a Proyectos Bonaerenses de Federalización de la Ciencia y Tecnología, una iniciativa que consolida la construcción de redes científicas con alcance nacional que fue impulsada de manera conjunta por la CIC y el Ministerio de Gobierno de la provincia. Los proyectos apuntan a constituir redes federales de investigación en temas estratégicos para la provincia y el país, fomentar la interacción entre las universidades bonaerenses y las del resto del país y complementar líneas de trabajo paralizadas por falta de financiamiento nacional. “El Gobernador está impulsando políticas decididas para sostener la actividad científica y tecnológica. Desde la CIC estamos lanzando 300 becas para jóvenes bonaerenses, para que se acerquen a nuestros laboratorios de investigación, puedan ver sus capacidades y motivarse para continuar en la carrera científica”, sostuvo Salvarezza y agregó: “Todo esto se enmarca en un esfuerzo enorme que hace la Provincia, que no puede reemplazar a la Nación pero está intentando salvaguardar el capital humano y los talentos científicos, porque de lo contrario no vamos a tener futuro en un mundo cada vez más competitivo en materia de dominio del conocimiento y las tecnologías”.