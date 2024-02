La Costa | Funcionarios de Prensa presentaron una denuncia a la Agencia Nova

Pablo Nulli desde el área de Prensa de la Municipalidad del Partido de La Costa, se expresó en el aire de Radio Noticias sobre la denuncia realizada por la funcionaria Gala Galarza por «violencia de género» y su sumatoria como «testigo» y «denunciante» en el marco de «constantes ataques» por parte de perfiles ligados a la Agencia Nova.

Los hechos se contextualizan en la presión del mencionado medio por «cobrar pautas adeudadas». El funcionario municipal detalló la explicación brindada por la gestión a representes de Nova, los cuales habrían «avisado» que de «no cobrar» tomarían cartas en el asunto.

Además, el propio Nulli expresó haber sido victima de un ataque verbal al cual se le sumó un articulo de la empresa periodística en el que se hace referencia a su preferencia sexual, su militancia y que esto sería un impedimento para que pueda desempeñarse como funcionario.

Había una deuda en las pautas y se estaba haciendo un plan de pago, el medio no estaba de acuerdo con los plazos y nos dijeron que si los pagos no salían ‘íbamos a ver’ (…) primero acusaron a Gala Galarza de quedarse con 30 millones de pesos (…) y bueno como eso no funcionó, pasaron a cuestiones personales (…) dijeron que Juan de Jesús me había despedido por ‘excesiva exposición homosexual’, marcó Nulli en La Primera Mañana.