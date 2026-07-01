La Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados del Sindicato de Empleados Municipales del Partido de La Costa mantuvieron este miércoles una reunión en Mar del Tuyú para dar inicio al proceso político y gremial que culminará con la renovación de las autoridades de la organización.

El Sindicato de Empleados Municipales (SEM) del Partido de La Costa dio este miércoles el primer paso hacia la renovación de sus autoridades con una reunión realizada en Mar del Tuyú, de la que participaron la Comisión Directiva y el Cuerpo de Delegados.

El encuentro marcó el inicio formal del proceso político y gremial que llevará a la elección de una nueva conducción. Durante la jornada comenzaron a delinearse los aspectos organizativos del cronograma electoral, con el objetivo de garantizar la participación de los afiliados y ordenar las distintas etapas que tendrá el proceso interno.

Además de la agenda institucional, los representantes sindicales analizaron el contexto que atraviesan los trabajadores municipales y coincidieron en la necesidad de fortalecer una posición común frente a los desafíos laborales que enfrenta el sector en el Partido de La Costa.

Desde el gremio señalaron que esta convocatoria representa el comienzo de una nueva etapa para la organización, que en los próximos meses deberá definir sus autoridades y continuar con la representación de los empleados municipales en un escenario donde las cuestiones salariales y las condiciones de trabajo seguirán ocupando un lugar central.