Santa Teresita | Avanza la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica N°1

La Municipalidad de La Costa junto al Gobierno de la Provincia continúa ejecutando obras de infraestructura escolar en distintos puntos del distrito con el objetivo de ampliar la capacidad del sistema educativo, mejorar las condiciones de enseñanza y acompañar el crecimiento sostenido de la matrícula.

En ese marco, el intendente Juan de Jesús recorrió los avances de la construcción del nuevo edificio de la Escuela Técnica N° 1, ubicado en avenida 27 y calle 16 de Santa Teresita, una de las obras de infraestructura educativa más importantes que actualmente se ejecutan en el distrito.

La institución ofrece las tecnicaturas de Programación, Turismo y Construcción y cuenta con una matrícula de 1.180 alumnos y alumnas, lo que refleja el crecimiento de la educación técnica y la necesidad de ampliar su capacidad para dar respuesta a la demanda educativa.

El proyecto contempla una primera etapa con ocho aulas, sanitarios y dependencias complementarias, construidas bajo criterios de eficiencia energética, iluminación natural y funcionalidad, con espacios pensados para fortalecer la formación técnica de las y los estudiantes.

Durante la visita, el jefe comunal estuvo acompañado por el inspector provincial de Infraestructura Escolar, Martín Miguel Vázquez; la presidenta del Consejo Escolar, Candela López; y la secretaria de Educación, Amancay López.

UNA OBRA PENSADA PARA EL PRESENTE Y EL FUTURO

Durante la recorrida, Juan de Jesús destacó el avance de los trabajos y afirmó: “Pasamos de ver un terreno vacío a encontrarnos con un edificio que ya tiene paredes y techo. Estamos construyendo una escuela pensada para vincular el estudio con el trabajo, la familia y la producción”. Asimismo, el intendente estimó que esta primera etapa podría finalizar entre febrero y junio de 2027, de acuerdo con el ritmo de ejecución de la obra.

Por su parte, el inspector provincial de Infraestructura Escolar, Martín Miguel Vázquez, señaló que el nuevo edificio “será una de las escuelas técnicas más importantes de la región” y remarcó el significado que tiene para la comunidad educativa. “Como exalumno y docente de esta institución, es un orgullo ver concretarse un proyecto tan esperado por toda la comunidad educativa”, expresó.

MÁS OBRAS PARA FORTALECER EL SISTEMA EDUCATIVO

Durante la recorrida también se repasó el avance de otras obras educativas que forman parte del plan de infraestructura escolar que llevan adelante la Municipalidad de La Costa y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Entre ellas se encuentra el futuro edificio propio de la Escuela Primaria N° 16, de Santa Teresita, además de nuevos proyectos previstos para Mar del Tuyú, Nueva Atlantis y Lucila del Mar. Estas intervenciones forman parte de una planificación destinada a ampliar la infraestructura educativa, acompañar el crecimiento del distrito y brindar mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa.