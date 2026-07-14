Alerta por triquinosis | Recomiendan extremar cuidados en el consumo de carne y chacinados

Ante la importancia de prevenir la triquinosis, se recuerda a la comunidad la necesidad de adoptar medidas de seguridad al momento de consumir carne de cerdo y productos derivados.

La enfermedad puede prevenirse siguiendo recomendaciones sencillas, como consumir únicamente chacinados y embutidos con rótulo, elaborados en establecimientos habilitados, y cocinar completamente la carne de cerdo y de animales silvestres hasta lograr una cocción adecuada.

Además, se solicita prestar atención a posibles síntomas luego del consumo de carne o derivados, como fiebre, dolores musculares, hinchazón de párpados o molestias digestivas. Ante la aparición de alguno de estos signos, se recomienda concurrir de inmediato al Centro de Salud.

Para reforzar la prevención, la Oficina de Producción de General Lavalle recibe de lunes a viernes muestras de entraña refrigerada (no congelada) para realizar el diagnóstico mediante digestión artificial.

Las autoridades recuerdan que el control previo y el consumo responsable son herramientas fundamentales para evitar la aparición de casos de triquinosis.