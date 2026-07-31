Cultura Rodante llega a Mar de Ajó

El programa Cultura Rodante llegará este sábado 1 de agosto a Mar de Ajó con una jornada gratuita de juegos, arte, lectura, tecnología y espectáculos para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

La actividad comenzará a las 14.00 en el Espacio Multicultural, ubicado en Hipólito Yrigoyen 541, y estará destinada a las infancias y sus familias.

Bajo el lema “Vacaciones divertidas, una aventura por descubrir”, la propuesta contará con una juegoteca de gran formato, un rincón de arte, una estación de lectura y un sector de juegos interactivos.

Además, se podrá participar de una experiencia de realidad virtual con contenidos desarrollados por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Mediante cascos especiales, quienes asistan podrán realizar recorridos guiados por el Museo del Transporte, perteneciente al Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo de Luján, y por el Museo de La Plata.

La jornada también incluirá espectáculos de música, circo, títeres, humor y clown, con propuestas pensadas para compartir en familia.

La actividad es libre y gratuita.