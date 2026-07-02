La infraestructura escolar del Partido de La Costa volverá a ser uno de los ejes de la inversión pública durante este año. La Municipalidad confirmó que, junto al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, llevará adelante 46 obras de mantenimiento y mejoras en establecimientos educativos del distrito, mientras avanza la gestión de otros 10 proyectos de mayor envergadura.

Las intervenciones incluyen reparación de techos, filtraciones, instalaciones eléctricas y sanitarias, pintura, revoques, colocación de aberturas y construcción de espacios semicubiertos, entre otras tareas destinadas a mejorar las condiciones de las escuelas.

En paralelo, el Consejo Escolar presentó nuevos proyectos para obras estructurales que demandarán financiamiento provincial y permitirán ampliar la infraestructura educativa en distintos establecimientos.

Las mejoras alcanzarán escuelas de San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú, San Bernardo, Mar de Ajó y otras localidades del distrito.

Desde el Municipio destacaron que el trabajo conjunto con la Provincia permite sostener la inversión en infraestructura educativa en un contexto de retracción de la obra pública nacional, además de generar movimiento para empresas y trabajadores locales vinculados a la construcción.