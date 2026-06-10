Vuelven los Juegos Municipales para Adultos Mayores en La Costa con una propuesta integral y tres jornadas

En comunicación con Radio Noticias, el Subsecretario de Deportes del Partido de La Costa, Gustavo Leiva, anunció con entusiasmo el regreso de los Juegos Municipales para Adultos Mayores, un programa recreativo que no se realizaba desde hacía un par de años.

El funcionario destacó que, tras conversar con el intendente, coincidieron en la necesidad de reactivar esta iniciativa no solo por la competencia en sí, sino principalmente por su enorme valor para la sociabilización y el encuentro comunitario de las personas mayores del distrito.

Leiva detalló cómo estará estructurado el certamen y las disciplinas que formarán parte:

Tres etapas clave: La competencia se desarrollará a lo largo de tres jornadas . La primera fecha tendrá lugar este sábado 13 de junio , mientras que las dos etapas restantes quedarán programadas para concretarse luego de las vacaciones de invierno

La competencia se desarrollará a lo largo de . La primera fecha tendrá lugar este , mientras que las dos etapas restantes quedarán programadas para concretarse El debut en Mar de Ajó: La jornada inicial comenzará este sábado en las instalaciones del Club Social y Deportivo Mar de Ajó , donde se disputarán mayormente las disciplinas relacionadas con juegos de mesa y cartas

La jornada inicial comenzará este sábado en las instalaciones del , donde se disputarán mayormente las disciplinas relacionadas con Nueva identidad y más movimiento: El subsecretario remarcó que se busca darle un formato renovado a los juegos, por lo que más adelante se incorporarán actividades físicas adaptadas que promuevan la movilidad, tales como caminatas, torneos de Newcom (vóleibol adaptado) y tenis de mesa (ping pong).

Por último, al ser consultado sobre el mecanismo de participación, Leiva aclaró que las inscripciones se canalizaron de forma directa e institucional a través de los diferentes centros de jubilados de la región. En ese sentido, valoró y agradeció el enorme trabajo territorial de Sergio Tatarín, miembro del equipo de deportes, quien recorrió personalmente cada uno de los centros de jubilados de La Costa para acercar las planillas y coordinar el armado de los equipos.