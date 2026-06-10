Una investigación policial permitió esclarecer un violento robo ocurrido en Santa Teresita, detener a varios de los presuntos responsables y recuperar una motocicleta que había sido sustraída durante el hecho.

El episodio ocurrió durante la madrugada en una vivienda ubicada sobre calle Jacarandá, donde el cuidador de la propiedad fue sorprendido por tres hombres encapuchados. Según la investigación, los delincuentes lo amenazaron con un arma de fuego, lo maniataron y escaparon llevándose una motocicleta Benelli de color blanco.

A partir de la denuncia, personal de la Comisaría Costa I de Santa Teresita y de la Sub DDI La Costa inició una serie de tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba.

Las pesquisas permitieron identificar un vehículo que habría sido utilizado como apoyo durante el robo y avanzar sobre los sospechosos involucrados.

Como resultado de la investigación, uno de los presuntos autores fue detenido. Según se informó, el hombre contaba además con un pedido de captura vigente por otro hecho de características similares.

Posteriormente se realizaron allanamientos en Las Toninas, donde fueron secuestrados una camioneta Volkswagen Amarok y un automóvil Renault Logan, ambos vinculados a la causa.

La motocicleta robada fue recuperada más tarde en San Clemente del Tuyú. En ese procedimiento fueron aprehendidas dos personas, una de ellas menor de edad, cuando intentaban trasladar el rodado. Uno de los involucrados quedó imputado por el delito de encubrimiento.

La investigación también permitió identificar a una mujer, pareja de uno de los detenidos, quien habría participado como conductora del vehículo utilizado durante el robo. La sospechosa fue detenida por orden judicial.

Finalmente, en las últimas horas, efectivos policiales lograron localizar en Mar Azul a otro de los acusados que permanecía prófugo, completando así una serie de procedimientos que permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso.

La causa fue caratulada como «Robo triplemente agravado» y es investigada por la Justicia de Garantías N° 4 de Mar del Tuyú.