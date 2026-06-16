Fin de semana largo de poco movimiento según la CAME

Fue un fin de semana largo de muy bajo movimiento, con casi 1 millón de turistas recorriendo el país. Entre los más convocantes estuvieron los eventos deportivos y los destinos de naturaleza y nieve, destacó la CAME mediante un comunicado.

● De acuerdo con el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el sexto fin de semana largo del año fue discreto, aunque no pasó desapercibido: 993.683 turistas se movilizaron por el país, generando un impacto económico directo de $ 216.649 millones. Fue el feriado menos movido del año, en buena medida porque coincidió con el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

● Frente al mismo fin de semana largo del año pasado viajó un 37,7% más de gente. Eso se debió a que en 2025 hubo dos feriados seguidos, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por sólo tres días. Sumados ambos, el número de viajeros en los feriados de junio 2025 fue muy superior (2,2 millones).

● El gasto promedio diario por turista en el feriado en conmemoración de Güemes 2026 fue de $ 109.013, con una caída real del 3,5% frente a 2025, mientras que la estadía promedio también fue un 13% menor (2 días vs. 2,3). El gasto total, en tanto, fue de $ 216.649 millones, un 15,5% mayor en términos reales en comparación con el año pasado (considerando sólo el feriado del 17/6).

● Durante este fin de semana se observó una tendencia que se viene consolidando en lo que va de 2026: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo muy moderado. En la mayoría de los destinos las reservas previas fueron bajas, aunque varios lograron mejorar levemente sus niveles de ocupación gracias a las ventas de último momento y al turismo de cercanía.

● El turismo se concentró en destinos con propuestas vinculadas a la naturaleza, la nieve, las termas y los grandes eventos deportivos y culturales. La cercanía del inicio de las vacaciones de invierno y del Mundial también influyeron en el comportamiento de la demanda, generando un perfil de viaje selectivo y cauteloso.

Destinos tradicionales y emergentes

● A pesar del bajo movimiento general, algunos destinos lograron sostener niveles de actividad por encima del promedio. En la Patagonia, Bariloche volvió a posicionarse entre los lugares más buscados del país, anticipando la temporada invernal, mientras que San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y los principales centros de esquí comenzaron a recibir visitantes atraídos por las primeras nevadas.

● En el Litoral, Puerto Iguazú encabezó niveles de ocupación con registros cercanos al 70%, acompañado por los Esteros del Iberá, las termas de Entre Ríos y los corredores naturales de Corrientes.

● En el Norte argentino, Salta fue protagonista por la conmemoración del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, mientras que Jujuy mantuvo niveles de ocupación del 60%, apoyada en la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

● Córdoba, en tanto, sostuvo un movimiento moderado, con mejores perspectivas en Calamuchita, Punilla y Villa Carlos Paz, mientras que Mendoza continuó afirmándose en el enoturismo, la gastronomía y la montaña.

● La Costa Atlántica mostró una realidad más dispar: Mar del Plata registró reservas por debajo de lo habitual, aunque ciudades del interior bonaerense sostuvieron el flujo de excursionistas de cercanía gracias a sus fiestas populares y propuestas gastronómicas.

● En lo que va del año pasaron seis fines de semana largos, donde viajaron 10.374.523 turistas y gastaron $ 2.838.612 millones. Frente a los mismos meses del año pasado, se viajó un 26% menos, aunque en junio 2025 hubo un fin de semana adicional por el Día de la Bandera, que en 2026 se festejará un sábado.