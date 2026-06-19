Un joven fue aprehendido en las últimas horas en San Clemente del Tuyú, en el marco de una investigación por el robo de un teléfono celular denunciado por un adolescente de 14 años.

El hecho había tomado estado público a través de publicaciones realizadas en redes sociales, donde vecinos alertaban sobre un robo ocurrido en la zona del vivero y recomendaban extremar las precauciones, especialmente entre los estudiantes que transitan por el sector.

Según informaron fuentes policiales, tras la denuncia radicada poco después de ocurrido el episodio, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y efectivos de calle de la Comisaría Costa III de San Clemente del Tuyú iniciaron tareas investigativas que permitieron identificar a un sospechoso.

Como resultado del operativo, se logró la aprehensión de una persona señalada en la causa y el secuestro de la motocicleta en la que presuntamente se movilizaba al momento del hecho.

Además, los efectivos recuperaron el teléfono celular denunciado como sustraído.

La investigación fue llevada adelante por personal policial bajo la coordinación del nuevo jefe de calle, Lucas Peralta, y quedó a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como «Robo agravado por el uso de arma», según la información difundida por la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El sospechoso permanece a disposición de las autoridades judiciales, que continuarán con las actuaciones correspondientes para determinar su situación procesal.