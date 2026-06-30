Últimos días para inscribirse al Sello de Calidad y Competitividad 2026

La Municipalidad de La Costa mantiene abierta, con los últimos cupos disponibles, la inscripción al Sello de Calidad y Competitividad Turística 2026, un programa gratuito de capacitación y acompañamiento destinado a prestadores turísticos del distrito.

La propuesta comenzará el miércoles 1 de julio y ofrecerá herramientas para mejorar la gestión de los emprendimientos, fortalecer la atención al visitante e incorporar estrategias que contribuyan a elevar la calidad de los servicios.

La convocatoria está dirigida a establecimientos de alojamiento, gastronomía, balnearios, parques temáticos, empresas de excursiones y prestadores de transporte turístico que deseen optimizar sus procesos, incorporar herramientas de mejora continua y acceder al Sello de Calidad y Competitividad Turística.

Quienes deseen participar aún pueden completar el formulario de inscripción en: https://forms.gle/fcQJ6Eo7vrXjbj9Q9

El programa combina instancias de capacitación y asistencia técnica, permitiendo a cada emprendimiento revisar sus prácticas, identificar oportunidades de mejora y fortalecer la calidad de los servicios que ofrece.